Почти 5000 новых участников курьерского бизнеса зарегистрированы в 2026 году

Количество регистраций курьерского бизнеса в России выросло в полтора раза Почти 5000 новых участников курьерского бизнеса зарегистрированы в 2026 году

Москва26 окт Вести.Число регистраций курьерского бизнеса в России за девять месяцев 2026 года выросло более чем в 1,5 раза.

За указанный период зарегистрированы 4 852 новых индивидуальных предпринимателя и юрлица, сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис Rusprofile. В прошлом году с января по сентябрь в данной сфере бизнеса были зарегистрированы 3 183 ИП и компании.

В общей сложности в России на сегодняшний день зарегистрировано свыше 15,5 тысячи организаций, осуществляющих курьерские услуги. Из них 13,4 тысячи (около 86,5%) приходится на долю ИП.