Москва29 окт Вести.Количество предпринимателей, работающих в области аренды и проката вещей, достигло в октябре 2026 года 9154 человек, что на 13,1% больше, чем в ноябре 2025 года, сообщают "Ведомости".

При этом сегмент продажи бывших в употреблении (б/у) вещей оказался заметно меньше: количество компаний в этой нише увеличилось лишь на 1,4% до 6493.

Активность в сегменте аренды и проката снизилась с начала 2026 года на 5,1%, в сегменте продажи б/у вещей - на 30%.

Сильнее всего увеличилось количество предпринимателей, занимающихся прокатом товаров для спорта и отдыха (на 15,3% до 5203). Количество организаций, сдающих в аренду музыкальные инструменты, увеличилось на 14,5% до 185, мебель и бытовые приборы – на 12,1% до 213. Активный рост регистраций пришелся на период перед новогодними праздниками отмечают "Ведомости"

Так, объем рынка торговли б/у вещами в России превышает 8 трлн руб., а в натуральном выражении - 6,5 млрд единиц товаров.

Между тем депутат Госдумы Евгений Попов отметил, что рынок кикшеринга нужно урегулировать: следует прописать четкие нормы и правила, а не вводить запреты.