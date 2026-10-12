Москва12 окт Вести.Негативная ситуация для рынка общепита продолжится, заявил ИС "Вести" омбудсмен ресторанного рынка Москвы Сергей Миронов. По его словам, свою роль в ухудшении ситуации для кафе и ресторанов сыграл рынок готовой еды.

Рынок готовой еды сегодня прибавляет примерно по 35% в год.

Ретейл-магазины строят уже огромные фабрики кухни, которые работают именно на готовую еду. Практически каждый магазин открыл у себя кафе, которое полностью подменяет собой общественное питание заявил он

При этом поток посетителей в заведения общественного питания в выходные дни не перекрывает простоев будних дней.

В пятницу-субботу, безусловно, люди есть, рестораны заполнены. Но ресторан же работает каждый день, и надо платить зарплату сотрудникам, налоги, аренду. И простой по будням для многих ресторанов оказался фатальным заметил Сергей Миронов

Ресторатор полагает, что для общепита ситуация будет лишь ухудшаться.

Ситуация похожая во всех городах - готовая еда растет. Что-то может измениться, если остановится рост, но пока рост идет. Строятся огромные фабрики-кухни. Я боюсь, что ресторанный рынок будет продолжать падать заметил он

По информации газеты "Коммерсант", на 1 октября 2026 года в России насчитывалось 221,6 тыс. действующих организаций в сфере общественного питания.