Москва12 окт Вести.Повышение цен, урезание меню и уменьшение порций не повлияют на ситуацию на рынке общепита. Такое мнение ИС "Вести" высказал омбудсмен ресторанного рынка Москвы Сергей Миронов.

Эти методы сегодня при падении количества гостей не работают. Все, что можно было оптимизировать, оптимизировали еще в пандемию. Потом оптимизировали в 2022-м году, когда нарушалась логистика. Оптимизации уже проведены. Оптимизация дает краткосрочный эффект по прибыли. Но потом люди перестают ходить, а в долгосрочной перспективе ресторан, к сожалению, умирает пояснил он

Эксперт подчеркнул, что эффективным являются налоговые преференции и точечная помощь ресторанному бизнесу.

Государство пошло навстречу с налоговым послаблением, с НДС. Это, конечно, помогает. Если бы этих мер не было, то у нас, наверное, осталось бы ресторанов сейчас в три раза меньше, чем мы видим. Я думаю, бизнесу надо работать очень плотно с государством, внимательно смотреть, что происходит. И точечные льготы, точечная помощь должна осуществляться. Мы удержали наш ресторанный бизнес после пандемии, потому решение с нулевым НДС, по сути, подняло ресторанный бизнес на прежний уровень. И сейчас нужны такие же меры. Мы должны вместе работать, сотрудничать и найти решение заявил он

По данным "Контур. Фокус", на 1 октября 2026 года в России насчитывалось 221,6 тыс. действующих организаций в сфере общественного питания.