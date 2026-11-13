Костин: банки должны обслуживать быстро и качественно, как в хорошем ресторане

Глава ВТБ Костин сравнил работу банка с сервисом в хорошем ресторане Костин: банки должны обслуживать быстро и качественно, как в хорошем ресторане

Москва13 ноя Вести.Банки должны обслуживать клиентов по принципу хорошего ресторана - быстро, качественно и дорого. Об этом заявил глава ВТБ Андрей Костин на конференции "Фокус на клиента", сообщает РБК.

По словам Костина, в условиях высокой конкуренции российские клиенты могут получить качественное обслуживание как минимум в шести крупнейших банках. Он отметил, что удовлетворенность клиентов является одним из ключевых условий успеха банка, поэтому кредитные организации постоянно ищут новые способы привлечь потребителей и повысить уровень сервиса.

Мы должны, как хороший официант в хорошем ресторане, обслужить клиента быстро, хорошо и дорого сказал Костин

Глава ВТБ подчеркнул, что хороший банкир должен не только разбираться в финансах, но и понимать потребности людей. Он сравнил эту профессию с работой учителя и врача, отметив, что невозможно быть хорошим педагогом без любви к детям или хорошим врачом при равнодушии к пациенту.

По его мнению, успешному банкиру также нужно особое отношение к человеку и понимание человеческих потребностей, и в этом искусственный интеллект не сможет полностью заменить человека.

Ранее сообщалось, что число банковских офисов в России сократилось до минимума с 2010 года. На 1 ноября число офисов составило 20 562. Сокращение количества банковских офисов связано с изменением потребительского поведения: для многих клиентов посещение отделения перестало быть необходимостью.