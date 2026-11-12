В Т-Банке оценили перспективы небольших кредитных организаций в России Глава Т-банка заявил, что небольшие банки работают "для души"

Москва12 ноя Вести.Российские банки, не входящие в число 50 крупнейших кредитных организаций страны, в основном работают в интересах собственных акционеров или руководителей. Такое мнение высказал глава Т-Банка Станислав Близнюк на мероприятии, посвященном платформенной экономике, сообщает РБК.

По словам Близнюка, традиционная модель транзакционного банкинга постепенно теряет актуальность. Небольшие кредитные организации он сравнил с таксистами, которые занимаются перевозками скорее для собственного удовольствия, поскольку имеют другой основной источник дохода.

Если взять банки за топ-30, ну, чтобы никого не обижать, топ-50, в общем и целом это банки для текущих акционеров или начальников. Они так, для души заявил глава Т-Банка

Ранее о предстоящих масштабных изменениях в банковской отрасли говорил заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин. По его мнению, конкуренция между финансовыми организациями теперь определяется не доступом к закрытой информации, а качеством алгоритмов и сервисов.

Орешкин также заявил, что традиционная банковская модель исчерпала себя, поскольку финансовое посредничество обходится экономике и обществу слишком дорого. По его словам, банки в привычном виде должны исчезнуть.

Ранее сообщалось, что если Visa и Mastercard захотят вернуться в Россию, ЦБ РФ отдельно рассмотрит возможные условия их работы на рынке.