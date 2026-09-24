Москва24 сенВести.Банковскому сектору не стоит ожидать в течение двух ближайших лет такой же высокой прибыли, которую демонстрирует 2026 год. Об этом заявил глава ВТБ Андрей Костин.
Он поделился своим прогнозом в ходе выступления на ХХІІI Международном банковском форуме.
Прибыль, которая вызывает большую зависть у всех, банковского сектора, тоже стабильная. Я бы даже сказал, что даже несколько увеличивается, но я думаю, это явление временное. Мне кажется, что 2027-2028 годы может даже в этом плане менее радужными будутпояснил Костин
Ранее он назвал факторы, которые ухудшают инвестиционный климат в стране. Кроме санкций Костин также выделил продолжающиеся удары по российской инфраструктуре со стороны киевского режима и вопросы с правом собственности.