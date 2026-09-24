Костин предупредил, что следующие два года будут менее радужными для банков

Костин считает, что следующие два года будут менее радужными по прибыли банков Костин предупредил, что следующие два года будут менее радужными для банков

Москва24 сен Вести.Банковскому сектору не стоит ожидать в течение двух ближайших лет такой же высокой прибыли, которую демонстрирует 2026 год. Об этом заявил глава ВТБ Андрей Костин.

Он поделился своим прогнозом в ходе выступления на ХХІІI Международном банковском форуме.

Прибыль, которая вызывает большую зависть у всех, банковского сектора, тоже стабильная. Я бы даже сказал, что даже несколько увеличивается, но я думаю, это явление временное. Мне кажется, что 2027-2028 годы может даже в этом плане менее радужными будут пояснил Костин

Ранее он назвал факторы, которые ухудшают инвестиционный климат в стране. Кроме санкций Костин также выделил продолжающиеся удары по российской инфраструктуре со стороны киевского режима и вопросы с правом собственности.