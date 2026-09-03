Костин: ситуация с топливом в России не должна повлиять на инфляцию

Глава ВТБ считает, что ситуация с топливом не скажется на инфляции в Росси Костин: ситуация с топливом в России не должна повлиять на инфляцию

Москва3 сен Вести.Топливный кризис в России не должен сказаться на инфляции в стране. Такое мнение в интервью ИС "Вести" выразил глава ВТБ Андрей Костин.

По его словам, серьезного воздействия на инфляцию не будет, если ситуация в дальнейшем стабилизируется.

Если ситуация будет в дальнейшем стабилизироваться, то, в принципе, большого влияния на инфляцию не должно быть. И Центральный Банк это тоже учитывает, он смотрит на это - насколько это долгосрочный тренд и насколько он трансформируется в цену даже не только топлива сегодня, а в цену других товаров в целом сказал Костин

Также Костин в интервью предположил, что ключевая ставка в РФ больше не будет подниматься. По его словам, ожидается ее постепенное снижение.