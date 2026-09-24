Костин назвал факторы, приведшие к ухудшению инвестиционного климата Костин: внешние удары по инфраструктуре РФ ухудшили инвестиционный климат

Москва24 сен Вести.Внешние удары по российской инфраструктуре и вопросы с правом собственности - факторы ухудшения инвестиционного климата, заявил глава ВТБ Андрей Костин.

По его мнению, причинами ухудшения инвестиционного климата являются не только санкции. На это влияет ряд факторов.

Внешние удары, потом, честно говоря, право собственности [являются факторами ухудшения]. Многие перекладываются, так сказать, в группы предпринимателей, инвестируют в них сказал Костин, которого цитирует ТАСС

Глава ВТБ также отметил рост вложений со стороны инвесторов из КНР и интерес арабских инвесторов.