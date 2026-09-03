Москва3 сен Вести.Портфель кредитов ВТБ превышает полтора триллиона рублей, сообщил ИС "Вести" президент - председатель правления банка Андрей Костин на полях Восточного экономического форума

Сегодня наш портфель кредитов превышает полтора триллиона [рублей] — это большая сумма проинформировал он

Костин перечислил ряд крупных промышленных проектов на Дальнем Востоке, в которых участвует ВТБ, среди них Находкинский завод минеральных удобрений в Приморье.

Это одно из крупных предприятий по минеральным удобрениям. Президент тоже запускал его уже в окончательной стадии налаживания. И очень крупный проект по газопереработке — вы его упомянули. Это уже проекты, которые, на продвинутой стадии, на выходе или уже готовы. Это очень важно подчеркнул Костин

Он также привел слова президента РФ Владимира Путина о том, что Дальний Восток стал регионом опережающего развития, который за последние 11 лет привлек около 25 трлн рублей вложений.