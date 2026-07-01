Костин призвал не стремиться к суверенитету во всех отраслях

Костин: мы слишком увлеклись словом "суверенитет" Костин призвал не стремиться к суверенитету во всех отраслях

Москва1 июл Вести.Не следует стремиться к государственному суверенитету во всех сферах экономики, а ресурсы необходимо направлять на приоритетные направления, считает глава ВТБ Андрей Костин.

Выступая на Финансовом конгрессе ЦБ России он отметил, что при обсуждении темы суверенитета важно определить ключевые отрасли, где достижение таких целей действительно необходимо.

Мне кажется, что сегодня мы слишком увлеклись словом "суверенитет", пытаемся построить его везде. Кто-то мне даже из клиентов доказывал, что суверенитет в области производства шоколадных конфет – это задача, которая стоит сейчас перед страной сказал Костин

В качестве примеров стратегических отраслей Костин назвал оборонно-промышленный комплекс, атомную промышленность, авиацию и космос. Он добавил, что невозможно "растекаться" по всем направлениям.

Ранее заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров заявлял, что вопрос технологического суверенитета России выходит на первый план.