Кобяков: РФ в условиях войны с Западом сталкивается с оттоком капитала

Кобяков заявил об оттоке капитала из РФ Кобяков: РФ в условиях войны с Западом сталкивается с оттоком капитала

Москва4 сен Вести.Россия в условиях санкционной войны с Западом сталкивается с оттоком капитала, сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь организационного комитета Восточного экономического форума (ВЭФ) Антон Кобяков.

Он также указал на необходимость грамотного управления денежными потоками и инвестиционными ресурсами. По словам Кобякова, россиянам пока не предложили выгодных условий для вложений внутри страны.

Как же инвестировать нам внутри страны, если капитал буквально стимулируется по выводу из экономики? Да еще в таких геополитических условиях, в которых мы сейчас находимся сказал Кобяков во время пресс-брифинга по итогам ВЭФ

Для решения этой проблемы, как подчеркнул Кобяков, необходимо перезапустить инвестиционный цикл, о котором на пленарной сессии ВЭФ говорил президент России Владимир Путин. Как отмечал в своем выступлении российский лидер, стабильность экономических условий остается одним из главных факторов, привлекательных для частного капитала.