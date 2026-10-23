Малые банки хотят отказаться от социальных вкладов Малые банки просят освободить их от обязанности открывать социальные вклады

Москва23 окт Вести.Ассоциация российских банков (АРБ) просит власти исключить региональные финансовые организации из перечня учреждений, которые обязаны открывать социальные счета и вклады. Соответсвующее обращение организация направила в Госдуму, сообщили "Известия".

В АРБ опасаются, что малые банки потратят несколько миллионов рублей на интеграцию с "Госуслугами" и другими автоматизированными системами, но эти вложения не окупятся из-за низкого спроса.

Сейчас социальные счета и вклады, которые являются продуктами с максимальной ставкой для получателей соцподдержки, открывают только системно значимые банки. Однако с 1 января 2027 года обязанность работать с такими запросами ляжет и на кредитные организации с базовой лицензией.

Ранее партия ЛДПР подготовила законопроект, который предусматривает защиту социальных счетов от списания средств в рамках взыскания или ареста имущества гражданина.