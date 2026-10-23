Москва23 октВести.Ассоциация российских банков (АРБ) просит власти исключить региональные финансовые организации из перечня учреждений, которые обязаны открывать социальные счета и вклады. Соответсвующее обращение организация направила в Госдуму, сообщили "Известия".
В АРБ опасаются, что малые банки потратят несколько миллионов рублей на интеграцию с "Госуслугами" и другими автоматизированными системами, но эти вложения не окупятся из-за низкого спроса.
Сейчас социальные счета и вклады, которые являются продуктами с максимальной ставкой для получателей соцподдержки, открывают только системно значимые банки. Однако с 1 января 2027 года обязанность работать с такими запросами ляжет и на кредитные организации с базовой лицензией.
Ранее партия ЛДПР подготовила законопроект, который предусматривает защиту социальных счетов от списания средств в рамках взыскания или ареста имущества гражданина.