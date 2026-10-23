Социальные выплаты могут защитить от взыскания через спецсчета в России ЛДПР предложила защитить социальные выплаты от взыскания через специальные счета

Москва23 окт Вести.Партия ЛДПР подготовила законопроект о "социальных счетах", предполагающий перечисление социальных выплат на специальный счет, на который нельзя наложить взыскание. Текст документа есть в распоряжении ИС "Вести".

Согласно законопроекту, у граждан появится возможность устанавливать режим специального банковского счета. На него будут поступать только выплаты в рамках мер социальной защиты, перечень которых определит правительство, а также проценты на остаток средств.

Инициатива предусматривает запрет на взыскание и арест денег на таких счетах. Кроме того, законопроект предлагает увеличить с 20 тысяч до 50 тысяч рублей сумму, в пределах которой банк должен обеспечивать сохранность средств на социальном банковском счете.

Хватит забирать у людей последнее! Несмотря на установленную законом защиту ряда социальных выплат, на практике люди сталкиваются со списаниями за долги. При этом специального порядка защиты средств на социальном банковском счете от взыскания и ареста нет... ЛДПР требует защитить средства на социальном счете от взысканий и арестов сказал лидер ЛДПР Леонид Слуцкий ИС "Вести"

Партия направит законопроект в правительство. В случае принятия закон вступит в силу 1 марта 2027 года.