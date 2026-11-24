ЦБ подключат к налоговому контролю за доходами граждан Госдума приняла закон о передаче данных от ЦБ в ФНС

Москва24 ноя Вести.Госдума приняла закон, по которому Банк России будет передавать в ФНС сведения о гражданах с признаками систематического получения доходов от других физлиц. Также документ вводит штрафы для банков за передачу в налоговые органы некорректных данных о счетах, вкладах и электронных кошельках клиентов.

Законопроект был внесен правительством 30 сентября в составе бюджетного пакета. Нормы о подключении ЦБ к налоговому контролю появились в документе ко второму чтению как поправки Минфина.

ЦБ будет направлять в ФНС информацию о гражданах, чьи операции по счетам по итогам анализа указывают на регулярное получение доходов от других физлиц. Конкретные признаки таких операций, а также порядок, формат и периодичность передачи данных определят в соглашении между ЦБ и ФНС.

После получения таких сведений налоговые органы смогут запрашивать у банков выписки по счетам этих граждан. Сейчас ФНС может делать это только после решения о взыскании задолженности, во время налоговой проверки или при истребовании документов. Новый закон добавляет еще одно основание - информацию от Банка России.

Эта норма начнет действовать с 1 января 2027 года и будет распространяться на операции, совершенные после этой даты.

Закон вводит штрафы для банков за некорректные данные об открытии и закрытии счетов, вкладов и электронных кошельков, даже если сведения переданы в срок. Речь идет об ошибках в реквизитах организаций и граждан.

Штрафы составят 132 тыс. рублей по счетам и вкладам и 105 тыс. рублей по электронным кошелькам. Такие же санкции предусмотрены для оператора платформы цифрового рубля. Банк избежит штрафа, если сам исправит ошибку до того, как о ней сообщит ФНС. Штраф за открытие счета без ИНН клиента распространится на счета граждан и вырастет с 20 тыс. до 66 тыс. рублей.

Новые штрафы начнут действовать с 1 сентября 2027 года.