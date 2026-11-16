Банки в РФ обяжут собирать ИНН всех клиентов Банки обяжут установить ИНН всех клиентов до 2028 года

Москва16 ноя Вести.Российские банки должны будут установить идентификационные номера налогоплательщиков (ИНН) всех клиентов-физлиц до 1 января 2028 года, следует из поправок ко второму чтению законопроекта об особенностях исполнения федерального бюджета на 2027 год.

С 1 января 2027 года кредитные организации начнут получать ИНН при открытии счетов и вкладов, а также выдаче электронных средств платежа. В течение года после вступления требований в силу банки должны будут собрать сведения о гражданах, которые уже пользуются их услугами. Если получить номер самостоятельно не удастся, его запросят у клиента.

Для тех, кто не предоставит ИНН в течение полутора лет, предусмотрены ограничения. Банк на шесть месяцев приостановит дистанционное обслуживание и запретит использовать карту или другое электронное средство платежа для снятия наличных в банкоматах.

Если необходимые сведения не поступят в течение двух лет, кредитная организация прекратит дистанционный доступ клиента к счетам и выдачу ему электронных средств платежа.