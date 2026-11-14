Москва14 нояВести.Операторы связи "большой четверки" и крупнейшие российские банки заключили договор о маркировке звонков. Об этом заявили в Минцифры РФ.
Уточняется, что в ближайшее время все вызовы от банков будут промаркированы.
Операторы связи "большой четверки" и крупнейшие банки договорились об условиях маркировки звонков и заключили договорыотмечается в сообщении
При входящем звонке на экране телефона будет отображаться название банка. Инициатива призвана помочь людям распознать звонки и снизить риск обмана со стороны мошенников, которые представляются сотрудниками банков.
Обязательная маркировка звонков действует в России с 1 сентября 2025 года. Блокировать немаркированные звонки банков операторы изначально намеревались с 15 октября 2026 года.