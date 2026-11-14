Договор о маркировке звонков заключили операторы связи и банки РФ

Операторы связи "большой четверки" и банки РФ заключили договор о маркировке Договор о маркировке звонков заключили операторы связи и банки РФ

Москва14 ноя Вести.Операторы связи "большой четверки" и крупнейшие российские банки заключили договор о маркировке звонков. Об этом заявили в Минцифры РФ.

Уточняется, что в ближайшее время все вызовы от банков будут промаркированы.

Операторы связи "большой четверки" и крупнейшие банки договорились об условиях маркировки звонков и заключили договоры отмечается в сообщении

При входящем звонке на экране телефона будет отображаться название банка. Инициатива призвана помочь людям распознать звонки и снизить риск обмана со стороны мошенников, которые представляются сотрудниками банков.

Обязательная маркировка звонков действует в России с 1 сентября 2025 года. Блокировать немаркированные звонки банков операторы изначально намеревались с 15 октября 2026 года.