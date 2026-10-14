Москва14 окт Вести.Министерство цифрового развития России попросило операторов связи не блокировать звонки банков до начала ноября в случаях, когда вызов не промаркирован. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В России с сентября 2025 года действует норма, обязывающая маркировать звонки от компаний и индивидуальных предпринимателей. Согласно норме, оператор связи должен показывать на экране телефона наименование звонящей организации. Большинство кредитно-финансовых организаций уже заключили с операторами необходимые договоры, однако часть банков, включая системно значимые, пока находятся в процессе их обсуждения и подписания.

По данным источника РИА Новости в сентябре "Билайн", "Мегафон", МТС и T2 направили главе Минцифры Максуту Шадаеву письмо, предупредив, что с 15 октября планируют блокировать вызовы от крупнейших банков, не заключивших договоры на маркировку. В ответ Шадаев обратился за помощью в Центробанк, чтобы ускорить подключение банков к системе.

Как пояснили в министерстве, дополнительное время позволит урегулировать оставшиеся вопросы и обеспечить маркировку без ограничения важных звонков клиентам.

В Минцифры отметили, что маркировка формирует доверие к звонящему – так гражданин видит, что номер принадлежит реальной организации, а не мошенникам. В ведомстве также подчеркнули, что держат вопрос реализации постановления правительства о маркировке звонков на контроле.