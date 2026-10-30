Москва30 окт Вести.Представители операторов связи и крупнейших банков России условились отложить блокировку немаркированных звонков последних до 13 ноября, передает ТАСС.

Как сообщили в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, операторы связи и банки договорились в ходе совещания отложить до 13 ноября введение ограничений на входящие вызовы от кредитно-финансовых организаций, если звонок не будет промаркирован.

Отмечается, что операторы хотели сделать это еще 15 октября, но согласились перенести сроки после призыва министерства отложить блокировки до начала ноября. Обязательная маркировка звонков действует в РФ с 1 сентября 2025 года.

Как сообщала глава МТС Инесса Галактионова, 95% банков уже заключили договоры с операторами на маркировку, а оставшиеся 5%, которые генерируют ключевую часть доходов всего банковского рынка, — нет.

В России с сентября 2025 года действует норма, обязывающая маркировать звонки от компаний и индивидуальных предпринимателей. Согласно норме, оператор связи должен показывать на экране телефона наименование звонящей организации. Большинство кредитно-финансовых организаций уже заключили с операторами необходимые договоры, однако часть банков, включая системно значимые, пока находятся в процессе их обсуждения и подписания.