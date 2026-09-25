МТС может начать блокировать звонки крупных банков без маркировки с 15 октября

В МТС допустили блокировку звонков крупных банков без маркировки с 15 октября МТС может начать блокировать звонки крупных банков без маркировки с 15 октября

Москва25 сен Вести.Компания МТС рассматривает возможность с 15 октября блокировать немаркированные звонки банков, сообщили РБК в пресс-службе оператора.

По мнению МТС, механизм защиты абонентов от нежелательных вызовов теряет эффективность, если часть участников не выполняет предписанные требования.

В соответствии с требованиями закона мы готовы воспользоваться правом не пропускать немаркированные вызовы уже с 15 октября заявили в пресс-службе

Число спам-звонков в РФ снизилось на 30% после введения обязательной маркировки. Мера действует с 1 сентября 2025 года и направлена на то, чтобы пользователи могли заранее видеть, что звонок совершается с корпоративного номера в коммерческих целях.