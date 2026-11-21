Уведомления о звонках из-за границы появятся в России с марта 2027 года

Россияне с весны 2027 года начнут получать уведомления о входящих из-за границы Уведомления о звонках из-за границы появятся в России с марта 2027 года

Москва21 ноя Вести.Российские сотовые операторы с 1 марта 2027 года будут предупреждать абонентов о входящих звонках с зарубежных номеров, порядок маркировки утвержден правительством.

Соответствующий пост опубликован в аккаунте Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) в мессенджере Max.

При входящем вызове из-за границы на дисплее смартфона высветится пометка "Иностранный вызов". При наличии технической возможности также будет указана страна, откуда поступает звонок.

Текст уведомления ограничат 32 символами. Для стационарных телефонов предусмотрят голосовое предупреждение — при условии, что оборудование поддерживает эту опцию. Абонентам не придется платить за подобные оповещения.

Нововведение стало частью второго пакета мер противодействия киберпреступности и телефонному мошенничеству, когда аферисты выдают зарубежные номера за российские в попытке обмануть потенциальных жертв.

Ранее операторы связи и крупнейшие банки подписали договоры о маркировке исходящих вызовов. Теперь звонки от организаций будут сопровождаться отметкой с названием кредитной организации на экране.