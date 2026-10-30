Депутат Боярский: с 2027 года смартфоны в РФ будут регистрироваться в IMEI-базе

В Госдуме рассказали, что изменится для покупателей смартфонов с марта 2027 года Депутат Боярский: с 2027 года смартфоны в РФ будут регистрироваться в IMEI-базе

Москва30 окт Вести.Все смартфоны в России с 1 марта 2027 года должны будут пройти обязательную регистрацию в IMEI-базе устройств, сообщил в своем MAX-канале глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский.

Он опубликовал видео, в котором рассказал о нововведениях.

Если смартфон покупается в России, его IMEI уже будет прописан в этой белой базе сказал Боярский

Он добавил, что, если телефон привезен из-за границы, IMEI можно вручную вбить на портале "Госуслуги" бесплатно.

IMEI - уникальный 15-значный номер мобильных устройств, работающих с сим-картой​​​. Он позволяет идентифицировать гаджет в сети оператора.