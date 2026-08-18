Москва18 авг Вести.О возможностях разрабатываемой в России единой государственной базы IMEI-номеров мобильных устройств рассказал ИС "Вести" заместитель председателя правления Ассоциации юристов России Дмитрий Липин.

IMEI - это уникальный международный код из 15 цифр, который есть у каждого устройства со слотом для SIM-карты. В этом номере зашифрованы данные о производителе, стране выпуска, модели и серийном номере устройства. По словам эксперта, государственная регистрация IMEI-номеров поспособствует борьбе с деятельностью мошенников.

Появляется возможность блокировать мошеннические устройства на базе информации об IMEI-номере в тех случаях, когда этот номер либо подделан, либо изменен, либо дублирован, либо, используется какое-то нелегально ввезенное оборудование для колл-центров. Соответственно, то оборудование, которым чаще всего пользуются мошенники, которое позволяет подключать множество SIM-карт сказал Липин

В России разрабатывается единый государственный реестр IMEI-номеров мобильных устройств. Закон о создании базы был подписан президентом в июне 2026 года. Система привязывает SIM-карту к уникальному номеру телефона (IMEI) для борьбы с мошенничеством, серым импортом устройств и в целях безопасности. Полноценный запуск системы ожидается в 2027 году.

Липин ранее также рассказал об ответственности оператора связи перед жертвой мошенников.