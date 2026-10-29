Москва29 окт Вести.Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский в своем канале в MAX заявил, что регистрация IMEI-номеров мобильных телефонов, привезенных из-за рубежа, будет бесплатной. Для этого достаточно будет вручную внести номер на портале "Госуслуги".

Если вы придете в магазин на территории Российской Федерации покупать смартфон, его IMEI уже будет прописан в "белой" базе. Если вы привезете телефон из-за границы, вы также сможете его подключить, пользоваться им. Просто этот IMEI вам нужно будет вручную вбить на сайте "Госуслуг" и будет это абсолютно бесплатно сказал Боярский

По словам парламентария, соответствующая норма о создании базы IMEI-номеров предусмотрена во втором пакете мер по борьбе с мошенничеством, принятом летом этого года. IMEI — это уникальный 15-значный номер устройства, который присваивается на заводе-изготовителе и не может быть изменен. Боярский пояснил, что база будет включать как легальные, так и скомпрометировавшие себя номера, а операторы связи смогут отключать последние

По его словам, это позволит снизить кражи мобильных устройств: смартфон с IMEI из черного списка превратится в "кирпич", а разбирать его на запчасти станет бессмысленно, поскольку номер прошит во всех деталях.

Сделано это для того, чтобы навести порядок в сфере обращения серых или, скажем так, криминальных устройств заключил глава комитета

Ранее сообщалось, что Минцифры готовит требование об обязательной регистрации IMEI для смартфонов, ввезенных в Россию без таможенного оформления. На регистрацию отводится две недели, после чего устройство перестанет обслуживаться в сетях связи. При этом устройства, работавшие в российских сетях до апреля 2027 года, продолжат работать без регистрации вне зависимости от способа ввоза.