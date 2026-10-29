Москва29 окт Вести.Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры) готовит требование об обязательной регистрации IMEI (уникальный 15-значный номер, присваиваемый каждому мобильному устройству при производстве) для смартфонов, ввезенных в Россию без таможенного оформления. Об этом сообщает РБК со ссылкой на свой источник.

В материале указывается, что на регистрацию отводится две недели, после чего устройство перестанет обслуживаться в сетях связи. В Минцифры пояснили, что требование коснется тех, кто купил телефон за рубежом и самостоятельно ввез его в страну либо приобрел контрафактный аппарат. Устройства, работавшие в российских сетях до апреля 2027 года, продолжат работать без регистрации вне зависимости от способа ввоза.

Как сообщается, зарегистрировать смартфон можно будет на "Госуслугах" в двухнедельный срок. В Минцифры указали, что при отказе от регистрации по истечении установленного срока такие устройства не будут обслуживаться в сетях.

В то же время представитель ведомства отметил, что проект еще обсуждается в аппарате правительства и его положения могут быть скорректированы. По словам участников рынка, для легального ритейла мера изменений не несет, так как официальная ввезенная техника попадает в базу автоматически.

При этом эксперты оценивают, что с рынка могут уйти до 70% продавцов, работающих с серым импортом, а отдельные модели подорожают до 40% относительно самых дешевых предложений.

Ранее сообщалось, что за обязательную регистрацию мобильных устройств в создаваемой единой базе IMEI-номеров будет взиматься дополнительная фиксированная плата. При этом для устройств, ввезенных в страну по "серым" схемам, плата может составить определенный процент от их стоимости.