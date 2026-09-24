Шадаев указал на риски от Google для разработчиков приложений из РФ Минцифры оценит риски новой верификации Google для российских приложений

Москва24 сен Вести.Минцифры РФ совместно с отраслью готовят предложения по снижению рисков, связанных с новым механизмом верификации Google разработчиков. Об этом ТАСС сообщил глава ведомства Максут Шадаев.

Новые процедуры верификации, как отметил он, могут ограничить возможность свободной установки российских приложений на устройства с Android. Изменения могут затронуть в первую очередь разработчиков, чьи приложения ранее были удалены из магазинов.

В настоящее время Минцифры оценивает эти риски и формирует совместно с отраслью предложения по их минимизации сказал Шадаев

Google планирует запретить установку приложений от неверифицированных разработчиков на сертифицированные устройства с Android. Как ранее заявляла вице-президент корпорации Сюзанна Фрей, новые требования начнут действовать с 2027 года.

Ранее автор ИС "Вести" Андрей Медведев прокомментировал удаление приложений российских компаний из App Store. По его мнению, такие шаги – попытка психологического давления в рамках информационной войны против РФ.