Установка некоторых APK на Android теперь требует 24 часов ожидания Google ввела для устройств Android обязательную паузу 24 часа для установки APK

Москва20 авг Вести.Компания Google объявила о внедрении новых правил для установки приложений на устройствах под управлением Android, направленных на повышение безопасности и предотвращение распространения вредоносного программного (ПО), сообщил портал Android Authority.

Теперь установка APK-файлов от непроверенных разработчиков потребует выполнения ряда дополнительных шагов, включая изменение настроек, перезагрузку устройства и обязательную 24-часовую паузу.

Новые правила верификации для разработчиков начнут действовать в Бразилии, Индонезии, Сингапуре и Таиланде с сентября, а на глобальном уровне будут введены к 2027 году.

Google трактует эти изменения как первую версию расширенного процесса, который внедряется поэтапно. Данные компании свидетельствуют, что приложения, скачанные из сторонних источников, содержат вредоносное ПО в 50 раз чаще, чем те, что установлены через официальный магазин Google Play.

Для установки приложений от разработчиков, не зарегистрированных в Google, пользователям необходимо открыть параметры разработчика и выбрать раздел для работы с приложениями от непроверенных разработчиков.

Далее следует активировать опцию "Разрешить приложения от непроверенных разработчиков". Третьим этапом требуется пройти аутентификацию с использованием блокировки экрана.

В качестве четвертого шага пользователи должны перезагрузить устройство и выждать 24 часа. Пятым пунктом следует вернуться в настройки и выбрать срок разрешения использования таких приложений: на неделю или бессрочно.

Однако даже после выполнения всех шагов пользователь увидит предупреждение при попытке установить APK-файл, говорится в материале Android Authority. Эти меры призваны минимизировать риски мошенничества и защиты данных пользователей.

Google анонсировала эти изменения в августе 2023 года, отметив необходимость усиления безопасности. В марте 2024 года компания уточнила, что функция Advanced flow для опытных пользователей будет запущена в августе текущего года.

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