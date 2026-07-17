Пользователи Android сохранят доступ к MAX и VK после их удаления из магазинов Удаление MAX и VK из магазинов не лишит пользователей Android доступа к ним

Москва17 июл Вести.Удаление MAX и VK из магазинов Google не лишит пользователей Android доступа к отечественным приложениям, поскольку платформа позволяет использовать сторонние сервисы загрузки. Таким мнением с ИС "Вести" поделился глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

Он напомнил, что на Android пользователям доступен RuStore, откуда можно загрузить отечественные приложения, а также присутствует возможность загрузки APK файлов напрямую с сайтов.

Можно поставить APK-файл прямо себе. Google это пока разрешает. … Плюс есть "сторы", то есть Google поддерживает внешние магазины. … Поэтому пока есть RuStore. Его можно поставить, и у вас все будет обновляться и все двигаться рассказал Клименко

Тем не менее эксперт заметил, что без постоянных обновлений приложений, у них снижается уровень безопасности. При этом постоянные обновления можно подключить и через RuStore, объяснил Клименко.

Хочу напомнить, что основная цель магазинов — это обновление. То есть синхронное, огромное обновление, потому что со временем приложения устаревают, появляются, выясняются дырочки, и через них лезут всякие разные негодяи. И поэтому нужно оперативно обновлять приложения. Вот мессенджер MAX у нас обновляется, по-моему, чуть ли не каждый день, да и крупные ресурсы тоже достаточно часто обновляются, потому что они крупные, и в них очень много всяких разных негодяев пытаются лезть. Я надеюсь на то, что Google свою политику по поводу магазинов не изменит, и даже санкционную историю, но можно будет ставить, это [RuStore] как бы ваш магазин российский, и вы делаете в нем что хотите заявил Клименко

Ранее политолог Сергей Карнаухов назвал удаление MAX и VK попыткой США замедлить технологическое развитие РФ. Он напомнил о передовом уровне развития цифровых сервисов РФ.