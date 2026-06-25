Москва25 июнВести.На Android выявили вредоносное приложение, которое выдает себя за сервис для поиска топлива на АЗС. Об этом сообщает "Лаборатория Касперского".
Программа устанавливается через APK-файл и обещает пользователям показывать, на каких заправках есть топливо, а также помогать планировать поездки. Однако в действительности приложение получает доступ к данным на смартфоне и собирает хранящиеся там документы, фотографии и видеозаписи.
По данным специалистов, таким образом мошенники могут похищать конфиденциальную информацию, в том числе данные банковских карт и учетных записей в мессенджерах.
Ранее, 24 июня, сообщалось, что власти 16 российских регионов ввели полные или частичные ограничения на продажу топлива. По подсчетам РБК, такие меры действовали по состоянию на 22:00 мск 23 июня.
Позже губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о дополнительных ограничениях в регионе. По его словам, с 24 июня в области запрещена продажа топлива в емкости, а заправляться можно только напрямую в баки автомобилей.