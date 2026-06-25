На Android обнаружили вирус, который маскируется под сервис поиска топлива

Вирус на Android крадет данные под видом топливного сервиса На Android обнаружили вирус, который маскируется под сервис поиска топлива

Москва25 июн Вести.На Android выявили вредоносное приложение, которое выдает себя за сервис для поиска топлива на АЗС. Об этом сообщает "Лаборатория Касперского".

Программа устанавливается через APK-файл и обещает пользователям показывать, на каких заправках есть топливо, а также помогать планировать поездки. Однако в действительности приложение получает доступ к данным на смартфоне и собирает хранящиеся там документы, фотографии и видеозаписи.

По данным специалистов, таким образом мошенники могут похищать конфиденциальную информацию, в том числе данные банковских карт и учетных записей в мессенджерах.

Ранее, 24 июня, сообщалось, что власти 16 российских регионов ввели полные или частичные ограничения на продажу топлива. По подсчетам РБК, такие меры действовали по состоянию на 22:00 мск 23 июня.

Позже губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о дополнительных ограничениях в регионе. По его словам, с 24 июня в области запрещена продажа топлива в емкости, а заправляться можно только напрямую в баки автомобилей.