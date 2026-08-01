Кабмин РФ утвердил перечень приложений для предустановки на гаджеты в 2027 году

В правительстве назвали приложения для предустановки на гаджеты в 2027 году Кабмин РФ утвердил перечень приложений для предустановки на гаджеты в 2027 году

Москва1 авг Вести.Кабинет министров утвердил перечень приложений, которые обязаны будут предустанавливаться в 2027 году на смартфоны, компьютеры и смарт‑ТВ, следует из документа, размещенного на официальном портале правовой информации.

В документе предписывается установить поисковую систему производства РФ либо стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕЭС) в качестве используемой без дополнительных настроек по умолчанию. При этом в распоряжении конкретно названа поисковая система Яндекс как соответствующая данному критерию.

В итоговый список вошли 40 программ. Большинство позиций повторяют перечень 2026 года.

Среди указанных приложений фигурируют RuStore, "Госуслуги", "Одноклассники", "ВКонтакте", "Дзен", различные сервисы Яндекса и потоковый сервис "Макс", отмечают в документе.

Ранее правительство России сделало поисковую систему и браузер "Яндекса" обязательными для предустановки на компьютеры.