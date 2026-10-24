Новый реестр обязательного российского ПО начнет действовать с 2027 года

С 2027 года начнет действовать новый реестр обязательного российского ПО Новый реестр обязательного российского ПО начнет действовать с 2027 года

Москва24 окт Вести.Обновленный список российского программного обеспечения (ПО), который будет обязателен для предустановки на электронные устройства, начнет действовать с 1 января 2027 года. Об этом сообщил РИА Новости первый заместитель председателя комитета Госдумы по цифровому развитию и ИИ Антон Немкин.

Это не просто очередное изменение регулирования, а четкий сигнал рынку: требования к присутствию отечественного ПО являются частью обязательных условий работы в России подчеркнул парламентарий

Немкин пояснил, что доступ к российскому рынку предполагает соблюдение установленных в стране правил. Обратить на это особое внимание депутат посоветовал иностранным компаниям для адаптации конфигурации устройств под действующее законодательство РФ.

Ранее сообщалось, что российские банки с 1 марта будут отказывать клиентам в переводе денежных средств с мобильных устройств, на которых выявлено вредоносное программное обеспечение.