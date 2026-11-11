Банки и сотовые операторы не договорились по маркировке звонков Банки не приняли предложения МТС и "Мегафона" по немаркированным звонкам

Москва11 ноя Вести.Крупнейшие российские банки отклонили предложения МТС и "Мегафона" по немаркированным звонкам, следует из совместного заявления операторов, на которое ссылается ТАСС. Блокировку таких вызовов от банков ранее отложили до 13 ноября.

В соответствии с действующим законодательством мы, как операторы связи, обязаны показывать не только категорию звонящего, но и цель звонка, чтобы клиент понимал, с какой именно целью ему поступает вызов отметили операторы

По словам телекоммуникационных компаний, на встречах с регуляторами банки указали, что 85% их звонков клиентам относятся к взысканию долгов по кредитам, причем отдельные клиенты получают от коллекторов до 5-10 звонков в день. Кредитные организации опасаются, что указание коллекторов в маркировке ухудшит дозвон и повысит затраты на него. В МТС и "Мегафоне" отметили, что понимают эти опасения, и заявили о готовности предложить "конструктивное пакетное решение", при котором рост расходов не будет напрямую зависеть от числа звонков.

Кроме того, операторы сочли преувеличением тезис о том, что блокировка исходящих вызовов клиентам нанесет колоссальный ущерб борьбе с мошенничеством. По их утверждению, сам финансовый сектор оценил годовой объем такой работы менее чем в 0,3% от общего числа телефонных обращений к клиентам.

Исходя из этого, мы неоднократно предлагали выделить телефонную нумерацию, используемую для этих целей, в отдельный контракт с фиксированным справедливым объемом звонков и соответствующей маркировкой. К сожалению, на данный момент наши предложения по урегулированию вопроса не были приняты представителями финансового сектора подытожили операторы

Обязательная маркировка звонков действует в России с 1 сентября 2025 года. Блокировать немаркированные звонки банков операторы изначально намеревались с 15 октября 2026-го, но по предложению Минцифры срок сместили на начало ноября, а затем на 13 ноября. Между тем в "Билайне" сообщили, что сумели договориться с крупнейшими банками: их звонки клиентам этого оператора будут маркироваться в соответствии с законом и условиями договоров.