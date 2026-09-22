Операторы связи должны покрыть ею все населенные пункты с более 2 тыс. жителей Операторов связи обяжут покрыть ею все населенные пункты с более 2 тыс. жителей

Москва22 сен Вести.Операторы связи "Мегафон", "Выпмелком" и МТС до 31 марта 2027 года должны обеспечить покрытием все населенные пункты, в которых проживают более 2 тысяч человек, пишут "Известия" со ссылкой на проект решения Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ).

Ранее такое предписание она выдала Т2.

Как отмечается в материале издания, по данным Минцифры, в России нет населенных пунктов с населением более 2 тысяч человек, где нет мобильной связи. Несмотря на то что в каждом из них хотя бы один оператор обеспечивает мобильное покрытие, у каждого оператора остаются без обеспеченного необходимого уровня связи населенные пункты, где живут более 2 тысяч человек. При этом, подчеркивают "Известия", обязательства по покрытию населенных пунктов мобильной связью установлены для всех операторов.

На ближайшем заседании комиссии планируется в том числе рассмотреть условия продления решения ГКРЧ, касающегося выделения полос частот трем операторам — МТС, "МегаФону" и "Билайну". В частности, вводятся требования к операторам, которые не соблюдают график покрытия населенных пунктов с численностью от 2 тыс. человек сетями LTE в выделенных решением ГКРЧ диапазонах рассказали изданию в министерстве

Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков, мнение которого приводят "Известия", считает такие требования государства к операторам оправданными, поскольку жители отдаленных населенных пунктов России должны иметь доступ к такому же набору операторов и их услуг, как и проживающие в крупных городах россияне.