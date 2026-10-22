"Ведомости": в РФ заблокируют 26 тысяч номеров за превышение лимита сим-карт

"Ведомости": в России могут заблокировать около 26 тысяч телефонных номеров "Ведомости": в РФ заблокируют 26 тысяч номеров за превышение лимита сим-карт

Москва22 окт Вести.В России могут заблокировать около 26 тысяч телефонных номеров, которые зарегистрированы примерно на 1 тысячу абонентов сверх установленного лимита.

Количество сим-карт, оформленных с превышением установленного предела в 20 штук на одного человека, с начала 2026 года снизилось на 1,95 миллиона штук по сравнению с концом прошлого года или в 76 раз, следует из подсчета "Ведомостей".

В Минцифры РФ отметили, что ситуация с оставшимися перелимитными номерами скоро будет урегулирована: мобильные операторы уже направили уведомления, и договоры будут расторгнуты в установленном законом порядке.

Ранее Минцифры РФ запретило физлицам и индивидуальным предпринимателям заключать договоры об оказании услуг связи от имени оператора. Дилером может быть только юридическое лицо, указали в министерстве.