В Минцифры рассказали об изменениях в правилах продажи сим-карт

В Минцифры объяснили изменения в правилах продажи сим-карт В Минцифры рассказали об изменениях в правилах продажи сим-карт

Москва30 сен Вести.Продажа сим-карт, которые оформлены на других абонентов, будет запрещена, заявила ИС "Вести" директор Департамента развития технологий цифровой идентификации Минцифры России Татьяна Скворцова.

Реализация сим-карт, оформленных на других абонентов, будет запрещена. Это пресечет незаконную продажу номеров в интернете и лишит мошенников возможности использовать чужие сим-карты в своих целях объяснила она

Зампредседателя Правительства РФ - руководитель Аппарата Правительств Дмитрий Григоренко пояснил, что сим-карты должны продаваться через уполномоченные организации.

Сим-карты — это идентификация и возможность выхода в цифровую среду, в Интернет. Поэтому первое, на чем мы сосредоточены - чтобы продажа сим-карт могла быть реализована только через операторов либо уполномоченных организаций с соответствующей лицензией указал он

Ранее Минцифры РФ запретило физлицам и индивидуальным предпринимателям (ИП) заключать договоры об оказании услуг связи от имени оператора. Дилером может быть только юридическое лицо.