Москва7 окт Вести.В России банки и операторы связи будут направлять цифровым платформам информацию о смерти пользователей - это позволит оперативно блокировать неактивные аккаунты в интернете, чтобы бороться с мошенничеством. Об этом сообщила директор департамента развития технологий цифровой идентификации Минцифры Татьяна Скворцова, передает РИА Новости.

Мы развиваем совместно там как раз с платформами дополнительные сценарии, в том числе направление от операторов связи и банков в цифровые платформы сведений о мошенниках, сведений о жертвах, сведений о умерших отметила Скворцова

По ее словам, цель инициативы - предотвратить незаконное использование учетных записей. Механизм передачи сведений о жертвах и мошенниках уже запускается без внесения изменений в законодательство.

Кроме того, Минцифры обсуждает введение ответственности для интернет-площадок, которые игнорируют сигналы из системы "Антифрод". Сейчас к системе, которая помогает выявлять мошенничество, уже подключен "Яндекс", а в ближайшее время ее начнут использовать "Авито" и РВБ.