Минфин предложил перенести передачу данных о доходах граждан в ФНС на 2027 год

Минфин: применять новый порядок обмена данными между ЦБ и ФНС только с 2027 года Минфин предложил перенести передачу данных о доходах граждан в ФНС на 2027 год

Москва16 ноя Вести.Минфин России предлагает распространить норму о передаче Центробанком в Федеральную налоговую службу (ФНС) сведений о гражданах, которые систематически получают доходы от других физических лиц, только на операции с 1 января 2027 года. Об этом сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов, передает "Интерфакс".

Изначально поправки предусматривали передачу информации об операциях начиная с 1 января 2026 года. Однако, как пояснил Сазанов, положение перенесли из законопроекта, внесенного весной, и теперь его следует применять с 1 января 2027 года.

Здесь переносили нормы из того законопроекта по обелению, который был еще весной внесен и, соответственно, эта норма была актуальна для весны. Конечно, сейчас эту норму надо распространять с 1 января 2027 года отметил Сазанов

По его словам, поправки Минфина обязывают ЦБ передавать в налоговую сведения о счетах, операции по которым могут указывать на систематическое получение доходов от других граждан. Так, налоговые органы смогут запрашивать у банков выписки по счетам граждан.

Сейчас ФНС может запросить такие выписки у граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями, при проведении налоговой проверки или взыскании задолженности.

Кроме того, отдельный законопроект, внесенный в Госдуму в ноябре 2026 года, предлагает поручить ЦБ выявлять риски подозрительных финансовых операций граждан. Авторы инициативы считают, что мошенники часто дробят суммы и распределяют переводы между разными банками, чтобы обойти контроль. С 1 марта 2028 года кредитные организации должны будут ограничивать зачисление переводов от других физлиц на счета таких клиентов (не более 30 тысяч рублей в месяц).