Минфин предложил новый порядок уплаты налога на доходы по вкладам Минфин предлагает изменить механизм удержания налога с доходов по вкладам

Москва13 ноя Вести.Минфин РФ предложил скорректировать порядок налогообложения процентных доходов граждан по банковским вкладам. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно рассматриваемому в Госдуме законопроекту, при превышении порога доходов в 2,4 млн рублей налог должен рассчитываться по прогрессивной ставке.

В министерстве предложили, чтобы с этой даты банки исчисляли и удерживали налог с процентов по ставке 13%.

С 1 января 2027 года банки будут исчислять и удерживать налог с процентных доходов по ставке 13%. По итогам налогового периода налоговый орган будет доначислять в следующем году сумму налога в соответствии с прогрессивной ставкой говорится в сообщении Минфина

До конца 2027 года кредитные организации должны будут донастроить свои системы для применения нового порядка расчета. Точные сроки определят после дополнительных консультаций с заинтересованными сторонами.

Минфин предложил наделить банки полномочиями налоговых агентов по НДФЛ с доходов по вкладам. В этом случае кредитные организации смогут самостоятельно начислять и удерживать налог при выплате процентов, если доход превысит необлагаемый лимит.

Сейчас банки лишь передают налоговым органам сведения о выплаченных процентах, а ФНС сама рассчитывает налог и выставляет его к уплате. В случае наделения банков полномочиями налоговых агентов они смогут начислять и удерживать налог с налогоплательщиков сразу при выплате процентов, если их сумма превысит необлагаемый порог.