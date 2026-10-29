Госдума приняла в I чтении законопроект об изменениях в Налоговом кодексе Госдума приняла поправки к Налоговому кодексу на 2027-2029 годы

Москва29 окт Вести.На заседании 29 октября Государственная дума приняла в первом чтении масштабные поправки в Налоговый кодекс РФ. Соответствующий документ размещен на портале системы обеспечения законодательной деятельности.

Законопроект подготовлен в рамках проекта федерального бюджета на 2027–2029 годы. Он предусматривает объединение большинства доходов физических лиц в одну совокупность налоговых баз, к которой применят прогрессивную шкалу НДФЛ от 13 до 22%.

Документ также устанавливает ставку налога на прибыль в 35% для дивидендов, перечисляемых на счета типа "С". Помимо этого, он предусматривает опережающую индексацию акцизных ставок на 2027–2029 годы — темпами выше прогнозируемой инфляции. В перечень подакцизных товаров предлагается добавить безникотиновую жидкость для электронных систем доставки никотина.

С 1 января 2027 года банки станут налоговыми агентами по НДФЛ с процентов по вкладам. Сейчас этот налог по итогам года исчисляет налоговый орган. Законопроект предусматривает, что кредитные организации станут рассчитывать налог на дату фактического получения дохода нарастающим итогом.

Кроме того, меняется формула необлагаемого минимума: в ней будет учитываться максимальная ключевая ставка Банка России за предшествующий налоговый период, а не за текущий год.