Госдума одобрила расширение прогрессивной шкалы НДФЛ на доходы по вкладам В России предложили распространить прогрессивный НДФЛ на пассивные доходы

Москва29 окт Вести.Госдума приняла в первом чтении законопроект о федеральном бюджете на 2027–2029 годы. Документ предусматривает распространение пятиступенчатой шкалы НДФЛ на пассивные доходы, в том числе проценты по вкладам, дивиденды и выплаты по договорам страхования.

Предполагается, что с 2027 года ставка будет зависеть от совокупного годового дохода человека, включая зарплату: 13% — при доходе до 2,4 млн рублей, 15% — от 2,4 млн до 5 млн, 18% — от 5 млн до 20 млн, 20% — от 20 млн до 50 млн и 22% — свыше 50 млн рублей. Сейчас для таких доходов действует двухступенчатая шкала — 13% и 15%.