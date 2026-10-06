Москва6 окт Вести.Минфин планирует ввести пятиступенчатую прогрессивную шкалу налогообложения от 13% до 22% для пассивных доходов россиян. Детали этих изменений и порядок их расчета разъяснил ИС "Вести" профессор, заведующий кафедрой налогового администрирования Финансового университета при правительстве РФ, доктор экономических наук Дмитрий Ряховский.

Эксперт уточнил: нововведения не затронут заработную плату. Однако изменения коснутся пассивных доходов, включая банковские вклады и дивиденды. В отношении данных поступлений, ранее облагавшихся по ставке 13–15%, теперь будет применяться прогрессивная пятиступенчатая шкала налогообложения. Также корректировки законодательства коснутся собственников недвижимости, имеющих в распоряжении несколько объектов жилой недвижимости, которые фактически осуществляют профессиональную инвестиционную деятельность на рынке жилья.

Изменения коснутся тех физических лиц, которые по сути своей занимаются инвестированием в квартиры, и у них не одна квартира, не единственное жилье, у них там много квартир. И в этом случае возникает уже большой доход. Именно в отношении этих граждан у нас предлагается абсолютно правильно ввести прогрессивную шкалу налогообложения. Разница между ценой покупки и ценой продажи, если это идет менее минимального срока владения, это и будет налогооблагаемая база. Если эта база будет менее 2,4 млн руб., ставка будет 13%. Если более, дальше ставка будет по прогрессии 15-18 либо же 20 % рассказал профессор

Эксперт пояснил: продажа личного жилья не приравнивается к профессиональной деятельности и регулируется иначе.

Недвижимость тоже будет облагаться по ставке 13-22 %. Если человек купил квартиру, например, за 3 млн руб., через какое-то время, если он ее продал, например, за 3 200 000 руб., то он получил доход 3 200 000 руб., но налогооблагаемый доход у него 200 000. Но сейчас действует льготный период. Если я получил, например, в наследство квартиру, либо же мне подарили квартиру. В этом случае минимальный предельный срок владения составляет всего лишь три года. И по истечении данного срока, если я буду продавать эту квартиру за любую сумму, никаких налогов у нас не возникает. Если же у меня нет критериев по минимальному трехлетнему сроку, у нас считается общий пятилетний срок владения. Это сейчас так, и будет также в будущем. Если человек продает единственное жилье, но сначала он его продал, потом купил. В этом случае у нас действует льготный момент в рамках трехлетнего владения пояснил Ряховский

Эксперт подчеркнул, что законопроект уже направлен в Государственную Думу РФ. Согласно установленной процедуре, документ пройдет три чтения, в ходе которых в него будут внесены необходимые коррективы. При доработке проекта депутаты учтут предложения общественных организаций. Вероятнее всего, итоговая редакция документа будет содержать нормы, направленные на либерализацию, а не на ужесточение регулирования, отметил он

Ранее председатель Комитета по повышению финансовой грамотности Ассоциации российских банков, эксперт проекта Научно-исследовательского финансового института Минфина России "Моифинансы.рф" Максим Семов рассказал, что изменения в налоговом законодательстве, связанные с расчетом НДФЛ с совокупного годового дохода, - "интересные". Однако плательщикам следует вооружиться калькуляторами. В каждом отдельном случае потребуется проводить детальный расчет, отметил он.