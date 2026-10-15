"Ведомости": РСПП хочет изменить расчет НДФЛ за счет пассивных доходов россиян "Ведомости": пассивные доходы россиян предложили добавить в расчет НДФЛ

Москва15 окт Вести.Председатель Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин направил главе правительства России Михаилу Мишустину письмо с инициативами, связанными с изменением порядка исчисления налога на доходы физлиц (НДФЛ), написала газета "Ведомости".

Одно из ключевых предложений РССП — постепенно объединить пассивные доходы граждан с остальной налоговой базой.

В настоящее время дивиденды и проценты по вкладам рассчитываются по отдельной шкале со ставками 13% и 15%.

Кроме того, в РСПП предложили провести индексацию границ пятиступенчатой шкалы НДФЛ, изменить правила обложения сверхвысоких доходов компаний и отсрочить введение налога для закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФов).

Ранее эксперт по фондовому рынку Людмила Рокотянская подсчитала, что необлагаемая НДФЛ выплата по банковским вкладам в 2026 году составит 160 тысяч рублей.