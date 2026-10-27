Москва27 окт Вести."Опора России" предложила Минфину и Госдуме собственный вариант повышения налогообложения. Объединение просит смягчить налоговые новации, предложенные правительством в составе бюджетного пакета, передает "Коммерсантъ".

Так, "Опора России" предлагает сохранить действующие ставки в 13-15% для доходов по банковским вкладам, а для дивидендов ограничить максимальную ставку 18% вместо предложенных правительством 22%. Также объединение призывает заменить растущие штрафы для предпринимателей на предупреждения в случае незначительных налоговых нарушений.

В то же время "Опора России" выступает за возвращение к теме заморозки порога доходов малого бизнеса, с которого возникает необходимость платить налог на добавленную стоимость (НДС). Предлагается распространить ее и на патентную систему налогообложения.

Ранее замглавы Федеральной налоговой службы (ФНС) Дмитрий Сатин заявил, что в России планируют разработать концепцию специального переходного налогового режима, который позволит предпринимателям постепенно увеличивать налоговую нагрузку по мере роста бизнеса.