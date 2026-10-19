Минфин и РСПП обсудят инициативу по налогу на сверхдоходы

Минфин обсудит с РСПП предложения по налогу на сверхдоходы Минфин и РСПП обсудят инициативу по налогу на сверхдоходы

Москва19 окт Вести.Минфин России обсудит с Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) инициативу бизнеса по механизму налога на сверхдоходы, сообщил журналистам статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.

Он подчеркнул, что доходы от этого налога уже заложены в бюджет.

Поэтому, исходя из этого, мы, конечно, встретимся с коллегами - это РСПП. Послушаем их предложения, но в целом это будет зависеть от того, на какие дополнительные доходы мы будем выходить от этого в результате их предложений. Поэтому пока преждевременно это обсуждать сказал Сазанов

Ранее Счетная палата России высказалась за повышение налога на сверхдоходы для золотодобывающих компаний в новом бюджетном цикле. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что депутаты Думы могут поддержать это предложение.