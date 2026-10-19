Москва19 октВести.Минфин России обсудит с Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) инициативу бизнеса по механизму налога на сверхдоходы, сообщил журналистам статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.
Он подчеркнул, что доходы от этого налога уже заложены в бюджет.
Поэтому, исходя из этого, мы, конечно, встретимся с коллегами - это РСПП. Послушаем их предложения, но в целом это будет зависеть от того, на какие дополнительные доходы мы будем выходить от этого в результате их предложений. Поэтому пока преждевременно это обсуждатьсказал Сазанов
Ранее Счетная палата России высказалась за повышение налога на сверхдоходы для золотодобывающих компаний в новом бюджетном цикле. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что депутаты Думы могут поддержать это предложение.