В Госдуме высказались о повышении налогов для золотодобытчиков Володин: депутаты готовы поддержать идею повышения налогов для золотодобытчиков

Москва19 окт Вести.Предложение Счетной палаты повысить налоговую ставку для золотодобывающих компаний в новом бюджетном цикле может быть поддержано депутатами Государственной думы. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он также уточнил, что речь идет о справедливом налогообложении этой отрасли.

Важно, чтобы меры поддержки расширялись. Для этого необходимо увеличивать поступления в федеральный бюджет, в том числе за счет справедливого налогообложения таких отраслей, как золотодобыча приводит слова Володина пресс-служба ГД

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Минфин России и представители бизнеса достигли компромисса по параметрам налога на сверхдоходы для горно-металлургических компаний.