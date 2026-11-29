Москва29 ноя Вести.Налоговые изменения, принятые на этой неделе Госдумой РФ, справедливы и будут способствовать повышению доходов бюджета. Об этом заявил ИС "Вести" заместитель председателя Госдумы Александр Жуков.

Закон о внесении изменений в Налоговый кодекс РФ был на этой неделе принят в окончательном третьем чтении Госдумой и одобрен Советом Федерации. Он, в частности, расширяет прогрессивную пятиступенчатую шкалу НДФЛ со ставками от 13% до 22% на пассивные доходы россиян, включая проценты по банковским вкладам, дивиденды и операции с ценными бумагами. Законопроект был внесен правительством вместе с проектом бюджета на 2027-2029 годы и является бюджетообразующим.

Предложен целый ряд налоговых изменений, которые будут способствовать повышению доходов бюджета, но они все имеют справедливый характер. То есть налогообложению подвергаются те граждане, которые получают больше доходы сказал Жуков

Изменения вступят в силу с 2027 года, максимальная ставка 22% будет действовать для части совокупного годового дохода, превышающей 50 млн рублей (сейчас для таких доходов действует двухступенчатая шкала — 13% и 15%). При этом налог по-прежнему будет рассчитываться только с суммы, превышающей необлагаемый минимум.

Ранее вице-премьер – министр финансов РФ Антон Силуанов отмечал, что бюджет России на ближайшие три года направлен на то, чтобы россияне практически не чувствовали вводимых Западом санкционных ограничений.