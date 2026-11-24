Максимальный налог на доходы по банковским вкладам вырастет до 22% с 2027 года

Госдума окончательно приняла закон о повышении НДФЛ по вкладам до 22% Максимальный налог на доходы по банковским вкладам вырастет до 22% с 2027 года

Москва24 ноя Вести.Госдума приняла в окончательном третьем чтении закон, расширяющий прогрессивную пятиступенчатую шкалу НДФЛ со ставками от 13% до 22% на пассивные доходы россиян, включая проценты по банковским вкладам, дивиденды и операции с ценными бумагами. Изменения вступят в силу с 2027 года.

Максимальная ставка 22% будет действовать для части совокупного годового дохода, превышающей 50 млн рублей (сейчас для таких доходов действует двухступенчатая шкала — 13% и 15%). При этом налог по-прежнему рассчитывается только с суммы, превышающей необлагаемый минимум.

С 2027 года зарплата и пассивные поступления будут суммироваться: банки автоматически удержат базовые 13%, а оставшуюся часть прогрессивного налога при необходимости доначислит ФНС.