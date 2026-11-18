В ГД принят закон об увеличении лимита страхования по долгосрочным вкладам Госдума приняла закон о повышении лимита страхования по долгосрочным вкладам

Москва18 ноя Вести.Государственная дума сразу во II и III чтениях приняла закон, инициированный правительством, о повышении лимита страхового возмещения по отдельным видам вкладов, передает ТАСС.

Инициатива предполагает увеличение максимальной суммы страховой выплаты с 1,4 млн до 2 млн рублей по долгосрочным вкладам физических лиц в рублях сроком более трех лет и безотзывным сберегательным сертификатам сроком от одного до трех лет.

Закон долгожданный для людей, потому что это страхование средств, которые вкладывает человек при строительстве жилья отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин

Законом предусмотрено страховое возмещение в размере 100% суммы вкладов в банке, но не более двух миллионов рублей суммарно по всем вкладам.

Это относится к вкладам физических лиц, в том числе занимающихся предпринимательством, а также адвокатов, нотариусов и иных лиц, открывших банковские счета для профессиональной деятельности, в российской валюте, на срок свыше трех лет.

В случае досрочного возврата вклада предусмотрена выплата процентов не выше ставки по вкладам до востребования.

Кроме того, это относится к вкладам в российской валюте, которые удостоверены сберегательными сертификатами, не предусматривающими права на получение вклада по требованию, внесенных на срок от одного года до трех лет.

Также закон увеличивает страховку по эскроу-счетам с 10 млн до 30 млн рублей.

По словам первого зампреда комитета ГД по бюджету и налогам Каплана Панеша, это важно для людей, которые покупают квартиру или строят дом – их деньги защищены на всех этапах сделки.

Мы создаем условия, при которых хранить сбережения в банке на перспективу становится не страшно, а выгодно. А экономика получает так необходимые ей длинные деньги. Это реальный шаг к тому, чтобы люди поверили в банковскую систему и перестали бояться вкладывать в будущее подчеркнул Панеш

Закон вступит в силу с 1 января 2027 года.

Ранее замминистра финансов России Иван Чебесков рассказал, что система гарантирования вкладов в России с 1 января 2027 года будет расширена на три новых вида страхования.