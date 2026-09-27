В Минфине рассказали о новых сбережениях в системе страхования вкладов с 2027 г.

В 2027 году в РФ система гарантирования вкладов расширится на 3 вида страхования В Минфине рассказали о новых сбережениях в системе страхования вкладов с 2027 г.

Москва27 сен Вести.Система гарантирования вкладов в России с 1 января 2027 года будет расширена на три новых вида страхования, рассказал РИА Новости замминистра финансов России Иван Чебесков.

С 2027 года система гарантирования заработает для продуктов добровольного страхования жизни – это ДСЖ (долевое страхование жизни – ред​​​.), страхование жизни с гарантированной и с расчетной доходностью сказал чиновник

Он уточнил, что сумма покрытия составит 10 млн рублей в связи с риском смерти и 2,8 млн рублей - по иным рискам.

Ранее аналитики прогнозировали, что около 2,5 миллиона россиян должны будут заплатить налог с процентов на депозиты по итогам 2026 года.