Пассивные доходы включили в основную базу по НДФЛ Госдума включила пассивные доходы в основную базу по НДФЛ

Москва24 ноя Вести.Пассивные доходы граждан РФ теперь включены в основную налоговую базу по НДФЛ и будут облагаться ставками в диапазоне от 13% до 22%. Соответствующий закон, который входит в бюджетный пакет, приняла Госдума в ходе заседания 24 ноября.

Под пассивными доходами подразумевается, в частности, дивиденды, проценты по вкладам, доходы по операциям с ценными бумагами и цифровыми правами, от продажи имущества и долей участия, по договорам страхования и дарения. Для них теперь также действуют ставки НДФЛ в диапазоне от 13% до 22% по общей прогрессивной шкале вместо нынешних 13%-15%.

Уточняется, что нововведения затронут не более 6% населения – это примерно четыре миллиона граждан.

При этом для денежного довольствия участников спецоперации и северных надбавок ставки сохраняются на уровне 13% и 15%. Для вкладов граждан остается необлагаемый порог в один миллион рублей.